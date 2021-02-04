Навального ждет еще один суд

Блогер Алексей Навальный примет участие в судебном заседании по делу о клевете. Его доставят в Бабушкинский суд Москвы. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Александра Савельева.
«Доставка Алексея Навального будет», — заявила Савельева РИА «Новости». Заседание будет проводить мировой суд, чтобы на него смогли попасть журналисты.
Несколько месяцев назад Навальный комментировал ролик о поправках в Конституцию России. Участников видео он назвал «продажными холуями». Среди снявшихся в агитационном материале был ветеран ВОВ Игнат Артеменко. Навального обвинили в клевете по часть 2 статьи 128.1 УК РФ. Если его признают виновным, то могут назначить штраф или исправительные работы.
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