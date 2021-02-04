Навального ждет еще один суд

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Митинг Либертарианской партии против пенсионной реформы. Москва, российский флаг, навальный алексей, триколор, флаг россии
Алексея Навального доставят в Бабушкинский суд Москвы по делу о клевете Фото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета
Дело Алексея Навального

Блогер Алексей Навальный примет участие в судебном заседании по делу о клевете. Его доставят в Бабушкинский суд Москвы. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Александра Савельева.

«Доставка Алексея Навального будет», — заявила Савельева РИА «Новости». Заседание будет проводить мировой суд, чтобы на него смогли попасть журналисты.

Несколько месяцев назад Навальный комментировал ролик о поправках в Конституцию России. Участников видео он назвал «продажными холуями». Среди снявшихся в агитационном материале был ветеран ВОВ Игнат Артеменко. Навального обвинили в клевете по часть 2 статьи 128.1 УК РФ. Если его признают виновным, то могут назначить штраф или исправительные работы.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...