ФСБ задержала участников одной из самых мощных ОПГ 90-х

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Клипарт. Екатеринбург, нож, уголовное дело, убийство
Причастность задержанных к преступлению установлена в ходе следственных действий и оперативных мероприятий Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Оперативники ФСБ задержали в Москве трех участников Пушкинской ОПГ. Они подозреваются в двойном убийстве, рассказали в региональном ГСУ СКР.

«Троим бандитам из пушкинской преступной группировки предъявили обвинение в двойном убийстве, совершенном в Московской области в 2014 году», — пишет сайт «Подмосковье сегодня». По версии следствия, в конце прошлого года в Пушкинском районе были найдены тела пропавших в 2014 году мужчин — предпринимателя и его водителя. Представители ОПГ принуждали погибшего к переоформлению на них принадлежавших ему коммерческих фирм. Задержанным предъявлено обвинение по статьям «Убийство двух лиц организованной группой») и «Незаконный оборот оружия». Причастность задержанных к преступлению установлена в ходе следственных действий и оперативных мероприятий. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сотрудники уголовного розыска совместно со следователями СКР задержали другого участника Пушкинской ОПГ. Это одна из самых крупных и кровавых группировок, орудовавшая с 1999 по 2011 в столичном регионе. Фигурант находился в розыске более 10 лет.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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