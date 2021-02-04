ФСБ задержала участников одной из самых мощных ОПГ 90-х

Оперативники ФСБ задержали в Москве трех участников Пушкинской ОПГ. Они подозреваются в двойном убийстве, рассказали в региональном ГСУ СКР.
«Троим бандитам из пушкинской преступной группировки предъявили обвинение в двойном убийстве, совершенном в Московской области в 2014 году», — пишет сайт «Подмосковье сегодня». По версии следствия, в конце прошлого года в Пушкинском районе были найдены тела пропавших в 2014 году мужчин — предпринимателя и его водителя. Представители ОПГ принуждали погибшего к переоформлению на них принадлежавших ему коммерческих фирм. Задержанным предъявлено обвинение по статьям «Убийство двух лиц организованной группой») и «Незаконный оборот оружия». Причастность задержанных к преступлению установлена в ходе следственных действий и оперативных мероприятий. Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее сотрудники уголовного розыска совместно со следователями СКР задержали другого участника Пушкинской ОПГ. Это одна из самых крупных и кровавых группировок, орудовавшая с 1999 по 2011 в столичном регионе. Фигурант находился в розыске более 10 лет.
Подписывайтесь на URA.RU в