МВД просит открыть доступ к списку контактов в смартфонах россиян

МВД разработало мобильное приложение «Антимошенник», которое сможет бороться со звонками мошенников, однако для этого пользователю смартфона придется разрешить этому приложению доступ к своей телефонной книге.
«Инициатива полиции усложнить работу телефонным мошенникам, однако несет риски для пользователей. Контакты будут полностью открыты правоохранителям и могут оказаться в свободном доступе в случае утечки», — пишет «Коммерсант». Судя по тендеру, объявленному МВД, «Антимошенник» через сторонний сервер будет соединяться с информационной системой полиции. При входящем звонке с неизвестного номера мобильное приложение начнет сопоставлять его со списком мошеннических номеров, который уже есть у правоохранителей. Если номера совпадут, то владельцу смартфона придет оповещение, что ему звонят злоумышленники.
Ранее Минцифры разработало поправки в закон «О связи», которые позволят упростить поиск людей. Так, госорганы, ведущие оперативно-разыскную деятельность, смогут получить сведения оператора связи о геолокации смартфонов без судебного решения.
Подписывайтесь на URA.RU в