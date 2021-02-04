04 февраля 2021

МВД просит открыть доступ к списку контактов в смартфонах россиян

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебный процесс по Гаврюшину-старшему. Екатеринбург, телефон, прокурор, соцсети, смартфон в руке
Телефонная книга в смартфоне перестанет быть тайной для правоохранительных органов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

МВД разработало мобильное приложение «Антимошенник», которое сможет бороться со звонками мошенников, однако для этого пользователю смартфона придется разрешить этому приложению доступ к своей телефонной книге.

«Инициатива полиции усложнить работу телефонным мошенникам, однако несет риски для пользователей. Контакты будут полностью открыты правоохранителям и могут оказаться в свободном доступе в случае утечки», — пишет «Коммерсант». Судя по тендеру, объявленному МВД, «Антимошенник» через сторонний сервер будет соединяться с информационной системой полиции. При входящем звонке с неизвестного номера мобильное приложение начнет сопоставлять его со списком мошеннических номеров, который уже есть у правоохранителей. Если номера совпадут, то владельцу смартфона придет оповещение, что ему звонят злоумышленники.

Ранее Минцифры разработало поправки в закон «О связи», которые позволят упростить поиск людей. Так, госорганы, ведущие оперативно-разыскную деятельность, смогут получить сведения оператора связи о геолокации смартфонов без судебного решения.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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