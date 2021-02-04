04 февраля 2021

В Рособрнадзоре раскрыли сроки ЕГЭ в 2021 году

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый день ЕГЭ. Челябинск, егэ, экзамен, тест, школа45, класс для егэ
Единый госэкзамен пройдет в этом году также в июне Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Рособрнадзор планирует провести ЕГЭ в июне. Специалисты ведомства считают этот месяц в условиях пандемии подходящим для сдачи экзаменов.

«Когда мы принимали решение, эксперты с Роспотребнадзора нас успокоили, сказали, что июнь в этом году будет подходящим для проведения этой процедуры», — заявил ТАСС глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Июнь считают лучшим месяцем из-за волн распространения коронавируса.

Ранее в Рособрнадзоре рассказали, что процедура проведения экзаменов в этом году не изменится. Однако теперь представители вузов будут дистанционно наблюдать за его проведением, сообщает портал «Утро.ру». Специалисты ведомства также отмечают, что дистанционное обучение в школах может снизить результаты ЕГЭ, пишет «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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