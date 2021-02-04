В Рособрнадзоре раскрыли сроки ЕГЭ в 2021 году

Рособрнадзор планирует провести ЕГЭ в июне. Специалисты ведомства считают этот месяц в условиях пандемии подходящим для сдачи экзаменов.
«Когда мы принимали решение, эксперты с Роспотребнадзора нас успокоили, сказали, что июнь в этом году будет подходящим для проведения этой процедуры», — заявил ТАСС глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Июнь считают лучшим месяцем из-за волн распространения коронавируса.
Ранее в Рособрнадзоре рассказали, что процедура проведения экзаменов в этом году не изменится. Однако теперь представители вузов будут дистанционно наблюдать за его проведением, сообщает портал «
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