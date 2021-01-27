В Рособрнадзоре рассказали об условиях сдачи ЕГЭ в 2021 году

Экзамены пройдут с соблюдением всех противоэпидемиологических санитарных мер Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Процедура проведения ЕГЭ в 2021 году не изменится по сравнению с прошлым годом из-за пандемии коронавируса. Об этом журналистам рассказал начальник управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора Игорь Круглинский.

«Сама по себе процедура проведения экзаменов [не изменится], она будет такая же, какая была в прошлом году. Нельзя сказать, что это традиционная процедура. Почему? Потому что эпидемиологическая ситуация наложила определенные ограничения, определенные требования на саму процедуру. Мы все знаем, что [необходимо] наличие перчаток, наличие санитайзеров, дезинфекция. <…>. Других каких-то нововведений в процедуре нет», — сказал Круглинский в эфире программы «Утро России» на телеканале «Россия-1» [цитата по ТАСС].

Модели экзаменов и заданий, по его словам, останутся прежними. Единый государственный экзамен, как ранее сообщало URA.RU, пройдет в этом году в очном режиме. Основной период сдачи — с 31 мая по 2 июля. В список обязательных предметов ЕГЭ для одиннадцатиклассников вошли «Русский язык» и «Математика». Обязательный экзамен по иностранному языку решили не вводить. Для школьников, не поступающих в вузы, экзамен решили не проводить.