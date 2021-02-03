Синоптики пообещали россиянам аномальные морозы с дождями

Аномальное похолодание ждет жителей центральной части России Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителей европейской части России ждут аномальные для февраля морозы, а также снег и дожди. Об этом заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

«Заметное похолодание начнется с 5 февраля. В столичном регионе ночью до -14 градусов, днем -9, -11. 6 февраля еще холоднее — ночью -13, -18, днем — -10, -15 градусов. А 7 февраля ночью до -22, днем — до -17 градусов», — рассказала «Российской газете» Паршина. Южнее Москвы погода также будет морозной, но еще и со снегом и дождями.

Морозная погода сохранится и на следующей неделе, причем похолодание будет довольно устойчивым — ждать быстрого потепления не стоит. Для начала февраля такая погода является аномалией.

При этом в регионах южной части Западной Сибири, на центральном и южном Урале, а также в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах ожидается температура воздуха выше нормы, пишет Vse42.ru. На северном Урале — в ЯНАО, — ожидаются сильнейшие перепады температур с -8 до -33 градусов. Лютые морозы в Новосибирске ранее даже привели к введению режима «черного неба», сообщает «Пятый канал».