В МВД планируют объединить два ключевых подразделения

Бюро по специальным техническим мероприятиям и оперативно-поисковое бюро МВД хотят объединить в одно подразделение. Об этом сообщил источник в центральном аппарате ведомства.
«Предполагается, что оперативно-поисковое бюро войдет в состав бюро специальных технических мероприятий и станет частью его структуры», — рассказал источник РБК. Эту информацию подтвердил другой инсайдер, близкий к МВД. В качестве цели реорганизации указывается усиление контроля со стороны ФСБ над оперативно-розыскной деятельностью.
Как отметил источник, эта концепция прорабатывалась последние два года, и теперь она получила одобрения от федеральной власти. Издание направило запрос на комментарий в МВД И ФСБ.
Ранее Минфин России предложил реформу органов внутренних дел. В МВД высказались категорически против такой идеи. Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что сокращению в российском силовом ведомстве обрадуются только страны НАТО, пишет агентство Nation News.
Подписывайтесь на URA.RU в