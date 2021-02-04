04 февраля 2021

В МВД планируют объединить два ключевых подразделения

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Концепция слияния двух ключевых бюро МВД прорабатывалась последние два года Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Перестановки в силовых ведомствах

Бюро по специальным техническим мероприятиям и оперативно-поисковое бюро МВД хотят объединить в одно подразделение. Об этом сообщил источник в центральном аппарате ведомства.

«Предполагается, что оперативно-поисковое бюро войдет в состав бюро специальных технических мероприятий и станет частью его структуры», — рассказал источник РБК. Эту информацию подтвердил другой инсайдер, близкий к МВД. В качестве цели реорганизации указывается усиление контроля со стороны ФСБ над оперативно-розыскной деятельностью.

Как отметил источник, эта концепция прорабатывалась последние два года, и теперь она получила одобрения от федеральной власти. Издание направило запрос на комментарий в МВД И ФСБ.

Ранее Минфин России предложил реформу органов внутренних дел. В МВД высказались категорически против такой идеи. Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что сокращению в российском силовом ведомстве обрадуются только страны НАТО, пишет агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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