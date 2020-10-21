В МВД ответили на предложение Минфина о сокращениях в полиции

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Врио начальника ГУ МВД России по Свердловской области генерал-майор Владимир Миронов. Екатеринбург, мвд, нашивка, награды, полиция
МВД России не понравились предложения Минфина об оптимизации силовой структуры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

МВД России категорически против оптимизации силовой структуры, предложенной Минфином. Об этом заявил источник в центральном аппарате Министерства внутренних дел.

«МВД категорически отвергает предложения Министерства финансов РФ», — заявил ТАСС инсайдер. Ранее в Минфине предложили провести оптимизацию МВД.

Одним из пунктов реформы было сокращение состава служащих на 10%. Кроме того, предлагалось создать единую силовую структуру из МВД, ФСИН, ФССП и ГФС и передать часть обязанностей силовиков гражданским ведомствам.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...