В МВД ответили на предложение Минфина о сокращениях в полиции

МВД России не понравились предложения Минфина об оптимизации силовой структуры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

МВД России категорически против оптимизации силовой структуры, предложенной Минфином. Об этом заявил источник в центральном аппарате Министерства внутренних дел.

«МВД категорически отвергает предложения Министерства финансов РФ», — заявил ТАСС инсайдер. Ранее в Минфине предложили провести оптимизацию МВД.

Одним из пунктов реформы было сокращение состава служащих на 10%. Кроме того, предлагалось создать единую силовую структуру из МВД, ФСИН, ФССП и ГФС и передать часть обязанностей силовиков гражданским ведомствам.