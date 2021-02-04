04 февраля 2021

Глава МИД Украины заявил об обострении ситуации в Донбассе

© Служба новостей «URA.RU»
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Добровольцы Донбасса в парке Маяковского. Екатеринбург, новороссия
Мирного процесса в Донбассе нет, сказал Арсен Аваков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Война на Украине

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась и «мирного процесса уже нет». Такое заявление сделал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

«У нас там происходит резкое обострение ситуации за последние недели. Никакого мирного процесса уже нет», — приводит слова Авакова РИА «Новости», которые он сказал в эфире телеканала «1+1», Он уточнил, что на линии соприкосновения действуют снайперы и минометы, и добавил, что идет война.

Ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в беседе с URA.RU назвал условия, когда Киев начнет атаку на самопровозглашенные республики Донбасса. Тем временем украинский президент Владимир Зеленский поручил провести проверку готовности войск к выполнению задач в зоне силовой операции в Донбассе, передает RT. А Госдеп США пообещал Украине активную экономическую и военную помощь, пишет агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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