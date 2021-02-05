Адвокаты Навального хотят возобновить следствие по делу «Ив Роше»

Блогера приговорили к 3,5 годам колонии после нарушений испытательного срока по делу «Ив Роше» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Французские адвокаты блогера Алексея Навального Вильям Бурдон и Амели Лефевр требуют возобновить следствие по делу «Ив Роше». Причиной возобновления должна послужить жалоба братьев Навальных на группу «Ив Роше» по обвинению в «заведомо ложном доносе».

«Эта незаконная процедура стала возможна только благодаря активному участию группы „Ив Роше“, которая была прекрасно осведомлена о ложности этих обвинений. За коммерческие привилегии группа „Ив Роше“ заплатила своим участием в обвинении Алексея Навального», — заявили адвокаты, сообщается на сайте «Международного французского радио» (RFI).

Однако группа «Ив Роше» считает эти обвинения ложными. «Дело „Олег и Алексей Навальные — Ив Роше Восток Россия“ закрыто, и отменить его невозможно. […] „Ив Роше“ — аполитичная компания. Мы никогда ни в какой форме не участвуем в политических дебатах и поэтому не желаем комментировать ситуацию в России», — написала ранее пресс-служба компании на своем официальном сайте.

Навального задержали 17 января в аэропорту Шереметьево в Москве после возвращения из Германии, где он находился с сентября 2020 года. Условно осужденный по делу «Ив Роше», он с декабря прошлого года находился в федеральном розыске за нарушения испытательного срока. 18 января блогера заключили под стражу на 30 суток, которые он отбывает в СИЗО №1 в Москве. Затем блогера приговорили к 3,5 годам тюремного заключения, пишет RT.