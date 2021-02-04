Тюменцев отказались прививать от коронавируса

За время пандемии Тюменская область получила 37 142 дозы вакцины «Спутник V» Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Тюменской области пациентам отказались ставить прививку от коронавируса, так как на процедуру пришло недостаточное количество человек. Об этом в социальной сети «ВКонтакте» сообщила жительница Тобольска. Из-за организационной накладки женщина потеряла свою очередь на вакцинацию.

«Позвонили с поликлиники, пригласили на прививку от коронавируса. До этого записалась на 15 число, пригласили прийти 4 февраля. В назначенное время пришло два человека, и сказали, что в этом случае ампулу вскрывать не будут. Так мало того, еще и сняли мою запись», — написала жительница Тобольска в группе «[ТТ] Типичный Тобольск! [official page]» социальной сети «ВКонакте».

В департаменте здравоохранения Тюменской области пояснили, что каждая ампула с вакциной от коронавируса содержит пять доз. Флаконы размораживают прямо перед прививкой, и чтобы препарат не пропадал, за короткое время нужно использовать его полностью. Поэтому на вакцинацию приглашают группами по пять человек.

«К сожалению, кто-то не приходит по записи и не отменяет ее, иногда в ходе осмотра может возникнуть медотвод. Чтобы уточнить, почему сняли запись и как перезаписаться, нужно обратиться к руководителю медучреждения», — прокомментировали в пресс-службе регионального депздрава. В приемной главного врача Областной больницы №3 URA.RU не смогли соединить с руководителем учреждения Ольгой Дорониной — она была занята.

Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области началась запись на вакцинацию от коронавируса. При этом желающих записывают в очередь, которая может достигать двух недель.