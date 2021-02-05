Навальный попросил судью не издеваться над ветераном. «Если схватится за сердце — вы виноваты»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Навальный встретился с волонтерами своего штаба, выступил на митинге против Томинского ГОК и провел пресс-конференцию для журналистов. Челябинск, навальный алексей
Алексей Навальный отметил, что в маске ветерану тяжело дышать Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Дело Алексея Навального

Во время судебного заседания, по делу против блогера Алексея Навального о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, потерпевший присоединился к процессу по видеосвязи из дома с медицинской маской на лице. Блогер попросил судью не издеваться над 94-летним Игнатенко, обосновав это тем, что в маске тяжело дышать, а ветеран находится дома.

«Используете [его] как куклу, маску нацепили, ходатайствую, чтобы ему дали хотя бы лечь и сняли маску», — приводит слова Навального «Дождь». Он добавил, что суд издевается над пожилым человеком, а родственники ветерана используют его, чтобы получить деньги. «Если схватится за сердце — вы будете виноваты», — добавил блогер. В ответ на это судья заявил, что санитарных правил никто не отменял, поэтому Артеменко будет выступать в суде в защитной маске.

Несколько месяцев назад Навальный прокомментировал ролик о поправках в Конституцию. Блогер назвал людей на видео «продажными холуями». Среди снявшихся в агитационном материале был ветеран Великой Отечественной Войны Игнат Артеменко. Навального обвинили в клевете, если его признают виновным, ему грозит штраф или исправительные работы.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...