Алексей Навальный отметил, что в маске ветерану тяжело дышать Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Во время судебного заседания, по делу против блогера Алексея Навального о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, потерпевший присоединился к процессу по видеосвязи из дома с медицинской маской на лице. Блогер попросил судью не издеваться над 94-летним Игнатенко, обосновав это тем, что в маске тяжело дышать, а ветеран находится дома.

«Используете [его] как куклу, маску нацепили, ходатайствую, чтобы ему дали хотя бы лечь и сняли маску», — приводит слова Навального «Дождь». Он добавил, что суд издевается над пожилым человеком, а родственники ветерана используют его, чтобы получить деньги. «Если схватится за сердце — вы будете виноваты», — добавил блогер. В ответ на это судья заявил, что санитарных правил никто не отменял, поэтому Артеменко будет выступать в суде в защитной маске.

Несколько месяцев назад Навальный прокомментировал ролик о поправках в Конституцию. Блогер назвал людей на видео «продажными холуями». Среди снявшихся в агитационном материале был ветеран Великой Отечественной Войны Игнат Артеменко. Навального обвинили в клевете, если его признают виновным, ему грозит штраф или исправительные работы.