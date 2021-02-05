Публицист Александр Невзоров считает обращение Российского военно-исторического общества (РВИО) в Генпрокуратуру доносом и попыткой оправдать провал нового фильма о Зое Космодемьянской в прокате. РВИО обратились в ведомство с просьбой проверить высказывание публициста на предмет нарушения уголовной статьи о реабилитации нацизма.
«Не намерен каяться», — пишет «Эхо Москвы» со слов публициста. При этом он отметил, что сейчас рискует каждый, кто работает в прессе.
Ранее Невзоров, говоря о новом фильме «Зоя» в программе «Невзоровские среды» на радио «Эхо Москвы», заявил, что в подвиге Зои Космодемьянской «…заслуги-то никакой не было… Фанатик, исполняющий преступный приказ», пишет «
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