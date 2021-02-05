Невзоров считает доносом обвинение в оправдании нацизма. «Не намерен каяться»

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Выставка в Манеже «Память поколений». Москва, бюст, ракитина зинаида, зоя космодемьянская
Российское военно-историческое общество считает слова публициста о Зое Космодемьянской умалением памяти о ВОВ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Публицист Александр Невзоров считает обращение Российского военно-исторического общества (РВИО) в Генпрокуратуру доносом и попыткой оправдать провал нового фильма о Зое Космодемьянской в прокате. РВИО обратились в ведомство с просьбой проверить высказывание публициста на предмет нарушения уголовной статьи о реабилитации нацизма.

«Не намерен каяться», — пишет «Эхо Москвы» со слов публициста. При этом он отметил, что сейчас рискует каждый, кто работает в прессе.

Ранее Невзоров, говоря о новом фильме «Зоя» в программе «Невзоровские среды» на радио «Эхо Москвы», заявил, что в подвиге Зои Космодемьянской «…заслуги-то никакой не было… Фанатик, исполняющий преступный приказ», пишет «Царьград». В РВИО считают, что своими действиями журналист допустил умаление памяти о Великой Отечественной войне, ее ветеранах и жертвах, сообщает агентство Nation News. С таким заявлением общество обратилось в Генпрокуратуру РФ, уточняет «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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