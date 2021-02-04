Сотрудники приняли участие в массовой съемке под музыку Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сотрудники торговой империи «Сима-Ленд» (владелец — бизнесмен Андрей Симановский) сняли еще один патриотический клип в поддержку президента России Владимира Путина. Видео оказалось в распоряжении URA.RU.

На записи сотрудники компании движутся большой колонной под звуки песни «Давай, Россия!», в руках участники флешмоба держат российские триколоры. Затем сотрудники «Сима-Ленд» выстраиваются на фоне заснеженного газона в виде надписи «Путин — наш президент». Заканчивается ролик масштабным танцем участников и скандированием того же лозунга.

Ранее сотрудники «Сима-Ленд» сняли ролик с использованием песни певицы Наргиз «Нас бьют — мы летаем». Во второй части работники исполняли танцевальные движения под песню Олега Газманова «Вперед, Россия». Про эту акцию компании написали не только российские региональные и федеральные СМИ, но и иностранные издания.