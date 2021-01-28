Сотрудники торговой империи «Сима-Ленд» (владелец — бизнесмен Андрей Симановский) сняли патриотический клип в поддержку президента России Владимира Путина. Видеороликом с URA.RU поделилась пресс-служба компании.
«Путин — наш президент. Владимир Владимирович, мы с вами», — кричат в ролике несколько тысяч работников «Сима-Ленда». Сам клип состоит из двух частей. В первой — на фоне песни певицы Наргиз «Нас бьют — мы летаем» работники с соблюдением масочного режима идут по галерее офиса мимо российского триколора и машут руками в такт музыке, во второй части — играет песня Олега Газманова «Вперед, Россия», а работники поднимают руки вверх и машут ими.
Получить оперативный комментарий в пресс-службе не удалось. Там пообещали ответить позднее.
«Сима-ленд» — крупнейшая в России оптовая компания, созданная в 2000 году. Она продает более миллиона разновидностей товаров для дома, работы и отдыха. Среди клиентов торговой империи — мелкие и крупные оптовые компании, торговые сети и розничные покупатели. На 2021 год в компании работает более 11 000 человек.
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