«Сима-ленд» выпустил клип в поддержку Путина. Видео

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В съемке ролика приняли участие несколько тысяч человек Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сотрудники торговой империи «Сима-Ленд» (владелец — бизнесмен Андрей Симановский) сняли патриотический клип в поддержку президента России Владимира Путина. Видеороликом с URA.RU поделилась пресс-служба компании.

«Путин — наш президент. Владимир Владимирович, мы с вами», — кричат в ролике несколько тысяч работников «Сима-Ленда». Сам клип состоит из двух частей. В первой — на фоне песни певицы Наргиз «Нас бьют — мы летаем» работники с соблюдением масочного режима идут по галерее офиса мимо российского триколора и машут руками в такт музыке, во второй части — играет песня Олега Газманова «Вперед, Россия», а работники поднимают руки вверх и машут ими.

Получить оперативный комментарий в пресс-службе не удалось. Там пообещали ответить позднее.

«Сима-ленд» — крупнейшая в России оптовая компания, созданная в 2000 году. Она продает более миллиона разновидностей товаров для дома, работы и отдыха. Среди клиентов торговой империи — мелкие и крупные оптовые компании, торговые сети и розничные покупатели. На 2021 год в компании работает более 11 000 человек.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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