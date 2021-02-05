Навальный отказался признать вину по делу о клевете

Алексей Навальный заявил, что никогда не знал ветерана Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Блогер Алексей Навальный отказался признавать вину по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Он заявил, что никогда не знал 94-летнего ветерана.

«Алексей Навальный не признал вину по делу о клевете на ветерана», — сообщает РИА «Новости». Защита обвиняемого подчеркнула, что рассматриваемые судом высказывания являются оценочными суждениями. Сам Навальный отметил, что никогда не знал Артеменко.

Несколько месяцев назад Навальный комментировал ролик о поправках в Конституцию России. Участников видео он назвал «продажными холуями». Среди снявшихся в агитационном материале был ветеран ВОВ Игнат Артеменко. Навального обвинили в клевете по части 2 статьи 128.1 УК РФ. Если его признают виновным, то могут назначить штраф или исправительные работы.