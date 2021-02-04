«Титановая долина» отомстила подрядчику, который сдал Кызласова

Представитель подрядчика принимал участие в спецоперации по поимке Артемия Кызласова при получении взятки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Уголовное дело гендиректора «Титановой долины»

Арбитражный суд Свердловской области признал законным расторжение договора между ОЭЗ «Титановая долина» и ООО «Проектное дело», чей представитель принимал участие в спецоперации по поимке Артемия Кызласова при получении взятки. Решение было принято на заседании суда. Кроме того, «Титановая долина» планирует внести компанию в реестр недобросовестных подрядчиков.

ООО «Проектное дело» 21 ноября подало иск к ОЭЗ «Титановая долина» с требованием признать незаконным одностороннее расторжение договора подряда. В ответ представители особой экономической зоны заявили встречное исковое заявление — о взыскании неустойки по договору подряда на выполнение проектных работ на сумму 94 тысячи рублей. Решение по делу было озвучено на заседании суда 5 февраля. Суд удовлетворил требования ОЭЗ «Титановая долина» о взыскании с ООО «Проектное дело» неустойки по договору о проектировании сетей площадки «Уктус».

«Информация о принятом судебном акте — в иске отказать полностью, встречный удовлетворить частично», — говорится в карточке дела. Мотивировочная часть решения будет опубликована в течение семи рабочих дней.

По данным пресс-службы «Титановой долины», управляющая компания намерена также подать в суд о включении ООО «Проектное дело» в реестр недобросовестных подрядчиков. «ООО „Проектное дело“ не смогло получить положительное заключение государственной экспертизы на проект сетей площадки „Уктус“. При этом сами проектные работы осуществлялись подрядчиком с большой задержкой», — уточнили там.

Получить оперативный комментарий у представителя ООО «Проектное дело» на момент публикации не удалось. На звонки корреспондента URA.RU там не ответили.

ООО «Проектное дело» было субподрядчиком между московской фирмой «Геолайн» и «Титановой долиной». По данным прокуратуры, на тот момент еще глава «Титановой долины» Артемий Кызласов предложил вывести 10 млн рублей для него, взамен на решение проблем с подписанием актов выполненных работ. В результате 17 февраля 2020 года представитель субподрядчика передал Кызласову часть от оговоренной суммы — 3,5 млн рублей. Теперь он обвиняется в получении взятки в крупном размере.