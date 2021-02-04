«Тагильский мужик» уйдет из Госдумы в чиновники

Алексей Балыбердин обязан политической карьерой проекту экс-полпреда Холманских Фото: Анна Майорова © URA.RU

Для последнего «тагильского мужика» — депутата Госдумы от «Единой России» Алексея Балыбердина — найдут место в структурах исполнительной власти Свердловской области. Об этом сообщил URA.RU источник в резиденции свердловского губернатора.

«Его, конечно же, не бросят. На выборах на него ставку не делают, но найдут место в исполнительной власти Свердловской области», — рассказал собеседник агентства. Ранее источники URA.RU говорили о том, что власти сворачивают проект нижнетагильский проект «В защиту человека труда». Он начался с того, что экс-полпред Игорь Холманских — на тот момент начальник цеха УВЗ — во время прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным пообещал «приехать с мужиками» для наведения порядка в Москве.

С этого началась политическая карьера самого Холманских, а затем и другого выходца с УВЗ Алексея Балыбердина. Однако, согласно данным последних соцопросов, рейтинг Балыбердина в Нижнем Тагиле оказался невысок, поэтому власти решили не делать на него ставку на предстоящих выборах в Госдуму.

Сам Балыбердин от комментариев относительно возможного выдвижения отказался, хотя до этого давал интервью «Российской газете», в котором намекнул на желание баллотироваться на новый депутатский срок. В департаменте информполитики региона отметили, что во всех делах, связанных с выборами, решение остается за партиями, в случае Балыбердина — за ЕР. В региональном отделении «Единой России» также не стали комментировать судьбу парламентария, предложив дождаться результатов праймериз.