В Госдуме завершается «нижнетагильский проект»

Власти не видят Алексея Балыбердина в новом составе Госдумы РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Выдвижение депутата Госдумы от Нижнего Тагила Свердловской области Алексея Балыбердина на новый срок не согласовано ни федеральными, ни региональными властями. Более того, как сообщил источник URA.RU в резиденции свердловского губернатора, весь нижнетагильский проект «За права человека труда» решено свернуть — он больше не демонстрирует высокой электоральной поддержки.

«Балыбердина не поведут в Госдуму из-за нулевого рейтинга. Все представители УВЗ — игра 2011-12 годов — закончились», — заявил собеседник агентства. Сам Алексей Балыбердин в беседе с URA.RU воздержался от комментариев относительно своего политического будущего.

Один из идеологов госдумской кампании 2016 года в беседе с URA.RU на условиях анонимности отметил, что за истекшие пять лет общественно-политическая парадигма в стране заметно изменилась. «Конечно, федеральный центр определяет правила проведения кампании, но за выборы отвечает губернатор, и поддержку партии власти никто не отменял. Соответственно, региональным властям нужно на основе социологических данных определить стратегию и сделать ставку на правильных людей — известных и ресурсных, которые обеспечат победу „Единой России“», — подчеркнул политтехнолог.

Директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков отметил, что проект УВЗ, на волне которого Балыбердин пришел в Госдуму, был, по сути, авторским проектом тогдашнего полпреда президента в УрФО Игоря Холманских. «Сейчас ниша общественной поддержки президента переполнена: это и движение Захара Прилепина, и всевозможные общественные организации, и казаки», — прокомментировал ситуацию Андрей Русаков. Что касается движения «За права человека труда», то оно не показывает признаков жизни, констатировал политолог. Он выразил удивление, что Балыбердин, который не является варягом для Нижнего Тагила, за пять лет депутатства так и не смог трансформироваться в классического политика, имеющего хорошие связи с местной элитой и электоратом.