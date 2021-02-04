Свердловский губернатор признал проблему с записью на вакцинацию

Евгений Куйвашев рассказал о технических сбоях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев признал, что при записи на вакцинацию от коронавируса происходят сбои. Об этом он написал в своем Instagram.

«Действительно, пока еще не всегда после записи можно сделать прививку. Но поликлиники списки ожидания ведут, и как только к ним препарат приходит, приглашают людей», — отметил губернатор. Он подчеркнул, что стоит использовать любые возможности для записи на прививку, хотя есть сложности. «На этапе запуска специального сервиса на портале Госуслуг у нас определенные трудности были. Но в целом специалисты с ними справились, и сейчас точечно недочеты отрабатывают», — отметил глава региона. Он добавил, что через этот сервис на прививку записались около 500 человек.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге не работает запись на вакцинацию от коронавируса на сайте Госуслуг. Это стало причиной серьезной критики со стороны федеральных властей: вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова позвонила уральскому полпреду Владимиру Якушеву с просьбой разобраться в ситуации. После публикации новости в пресс-службе минздрава Свердловской области сообщили, что запись на Госуслугах уже восстановлена.