04 февраля 2021

Свердловский губернатор признал проблему с записью на вакцинацию

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Совещание в полпредстве по параду Победы. Екатеринбург, куйвашев евгений
Евгений Куйвашев рассказал о технических сбоях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев признал, что при записи на вакцинацию от коронавируса происходят сбои. Об этом он написал в своем Instagram.

«Действительно, пока еще не всегда после записи можно сделать прививку. Но поликлиники списки ожидания ведут, и как только к ним препарат приходит, приглашают людей», — отметил губернатор. Он подчеркнул, что стоит использовать любые возможности для записи на прививку, хотя есть сложности. «На этапе запуска специального сервиса на портале Госуслуг у нас определенные трудности были. Но в целом специалисты с ними справились, и сейчас точечно недочеты отрабатывают», — отметил глава региона. Он добавил, что через этот сервис на прививку записались около 500 человек.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге не работает запись на вакцинацию от коронавируса на сайте Госуслуг. Это стало причиной серьезной критики со стороны федеральных властей: вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова позвонила уральскому полпреду Владимиру Якушеву с просьбой разобраться в ситуации. После публикации новости в пресс-службе минздрава Свердловской области сообщили, что запись на Госуслугах уже восстановлена.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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