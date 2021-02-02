Реформа свердловской медицины вызвала сбой вакцинации от COVID

В регионе привито более 43 тысяч человек Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Екатеринбурге не работает запись на вакцинацию от коронавируса на сайте Госуслуг. По данным источников агентства, это стало причиной серьезной критики со стороны федеральных властей. Сбой возник из-за разных информационных систем, которые использует горздрав Екатеринбурга и минздрав Свердловской области.

«Накануне прошло совещание, в ходе которого обсуждались причины сбоя записи на портале Госуслуг. Это (совещание) произошло после звонка в регион вице-премьера российского правительства Татьяны Голиковой», — рассказал инсайдер.

Корреспондент агентства не смог записаться на вакцинирование на сайте Госуслуг в Свердловской области. По данным источника агентства, в сбое виновата система, за которую отвечает медицинский информационный центр Свердловской области. Это подтвердил еще один собеседник URA.RU. По мнению инсайдера, проблема может быть связана с тем, что в регионе, даже после объединения горздрава Екатеринбурга и регионального минздрава, не работает единая база данных медучреждений.

«Полпредство в курсе имеющихся организационных и технических проблем и контролирует их устранение», — сообщили в пресс-службе уральского полпредства. В пресс-службе Минздрава РФ оперативно не ответили на запрос агентства о каких-либо претензиях к ходу вакцинации в Свердловской области. В свердловском МИАЦ URA.RU сообщили, что их руководитель Сергей Тарадай на совещании и предложили позвонить позднее.

«43 671 человек привит первым компонентом, около 8 тысяч — завершили вакцинацию. Как правило, время между записью и приглашением на вакцинацию занимает несколько рабочих дней», — сообщили в региональном оперштабе по борьбе с COVID. Вопрос о возникающих проблемах при записи на вакцинацию в штабе проигнорировали.

Ранее URARU сообщало, что к 19 января было привито 13 тысяч свердловчан. После этого в регион привезли еще 42 тысячи доз вакцины.