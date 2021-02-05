Против Навального готовят новый иск

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Митинг Алексея Навального. Челябинск, навальный алексей
Родственник ветерана ВОВ хочет подать в отношении Алексея Навального новый иск Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Дело Алексея Навального

Внук ветерана ВОВ Игната Артеменко Игорь Колесников намеревается подать новый иск против Алексея Навального. Колесникова возмутили слова Навального о попытке нажиться на пенсионере.

«Я еще прочитал, что мы за деньги работаем. Хотелось бы спросить, откуда у него такая информация, если он не сможет ее предоставить, надо, чтобы за это он тоже перед судом ответил», — сказал Колесников изданию «Подъем».

В Бабушкинском суде Москвы проходил судебный процесс над Навальным по делу о клевете. Несколько месяцев назад он назвал участников видео о поправках в Конституцию «продажными холуями». Среди участников ролика был ветеран Артеменко. Во время суда Навальный сказал, что родственники используют 95-летнего ветерана, дабы получить деньги.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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