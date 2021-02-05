Между Тюменью и ЯНАО открылся новый авиарейс

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Клипарт по теме Аэропорт. Екатеринбург, ан-124-100, самолет руслан, боинг737
5 февраля по маршруту Красноселькуп — Тюмень впервые за 9 лет авиакомпания Utair совершила пассажирский рейс Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Первый за девять лет самолёт с пассажирами из Красноселькупа приземлился сегодня, 5 февраля, в Тюмени. Это стало возможно благодаря завершившейся в 2020 году реконструкции взлетно-посадочной полосы сельского аэропорта, которая началась в 2012 году. Теперь самолеты между Красноселькупом и Тюменью будут летать на регулярной основе. О первом рейсе сообщила пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте.

«В конце 2020 года был выполнен первый технический рейс, таким образом подтвердилась возможность приема воздушных судов на взлётно-посадочной полосе. Частота выполнения рейсов — 1 раз в неделю, к летнему периоду планируется увеличение до 3 раз в неделю», — говорится в сообщении.

Рейсы субсидируются из окружного бюджета. Билет на самолёт стоит 7000 тысяч. Пока между городами летает самолёт Ан-24 — для более новой модели нужен современный терминал, но власти обещали начать строить его в 2021 году. Рейсы из Красноселькупа в Тюмень отдали авиакомпании Utair.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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