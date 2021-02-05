Экс-министр Кобылкин рассказал о последствиях штрафа «Норникелю»

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V Международный арктический форум, первый день. Санкт-Петербург, портрет, кобылкин дмитрий
Дмитрий Кобылкин считает, что теперь бизнес будет бережнее относиться к экологии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Врио замсекретаря генсовета «Единой России» Дмитрий Кобылкин (бывший глава минприроды РФ) назвал справедливым судебное решение о 146-миллиардном штрафе дочерней структуре «Норникеля» за разлив топлива в Норильске. Политик считает, что создан прецедент, который, в целом, повлияет на отношение к экологии в стране.

«Это не просто взыскание штрафа или справедливое решение суда. Впервые в истории в нашей стране создан прецедент, благодаря которому компании всерьез задумаются об экологической безопасности. Средства должны быть направлены на восстановление окружающей среды именно в регионе, так как это очень важно для местных жителей и особенно для коренных малочисленных народов Севера», — приводит слова Кобылкина официальный сайт «Единой России».

29 мая 2020 года на ТЭЦ-3, принадлежащей Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК — «дочка» «Норникеля»), разлилось более 21 тысячи тонн топлива. Оно попало в близлежащие реки и в озеро Пясино, на ликвидацию последствий может уйти 10 лет. По версии Ростехнадзора, причиной аварии стали дефекты при строительстве резервуара и изношенность оборудования. Росприроднадзор требовал взыскать с НТЭК рекордные 148 млрд рублей. Арбитражный суд Красноярского края снизил сумму штрафа до 146 млрд рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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