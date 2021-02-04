В Магнитогорске запустили кампанию по выборам в Госдуму

Для Виталия Бахметьева это уже вторые выборы в Госдуму Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

В Магнитогорске 5 февраля прошло первое заседание штаба по переизбранию в Госдуму действующего депутата Виталия Бахметьева. Его провел вице-губернатор Челябинской области, первый замсекретаря политсовета региональной «Единой России» Анатолий Векшин.

«На совещании также были куратор внешних коммуникаций ММК Владимир Руга, мэр Магнитогорска Сергей Бердников, политтехнологи Алексей Ширинкин и Василий Зорин, главы близлежащих районов, секретари политсоветов и исполкомов партии. Всех рассадили в зале, где можно соблюсти социальную дистанцию. Вводные простые: явка и доля голосов „Единой России“ по 45%, Бахметьев должен победить», — рассказал инсайдер.

Особых проблем, по его словам, никто не ждет. «Округ всегда был беспроблемным для „ЕР“. Но на голосовании по Конституции и сентябрьских выборах в заксобрание несколько территорий на юге области дали результат хуже среднеобластного. Это просили учесть», — добавил он.

«Я действительно работаю сегодня в Магнитогорске. Это связано с работой по линии внутренней политики», — заявил URA.RU Векшин. От иных комментариев он воздержался.

На сегодня будущие кандидаты-единороссы согласованы в трех из пяти одномандатных округов. В Металлургическом округе кампания по перевыборам действующего депутата Госдумы Владимира Бурматова уже идет. Аналогичное сегодняшнему заседание штаба в Челябинском округе, где бороться за мандат будет вице-спикер областного парламента Владимир Павлов, пройдет в середине февраля.