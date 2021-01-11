В Челябинской области запускают переизбрание депутата Госдумы

Виталий Бахметьев стал вторым единороссом-одномандатником, чья кампания стартовала в Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

В Челябинской области запускают кампанию по переизбранию в Госдуму депутата-единоросса Виталия Бахметьева в конце января. Об этом сообщили URA.RU источники в партийных кругах.

«Заседание штаба намечено на конец января. Оно пройдет с участием куратора внутренней политики региона, вице-губернатора Анатолия Векшина», — рассказал URA.RU собеседник.

«Мы планируем такое совещание до конца месяца. Проведу я его сам, как первый заместитель секретаря регионального отделения „Единой России“», — подтвердил URA.RU сам Векшин. От комментариев относительно трех других округов — Челябинского, Златоустовского и Коркинского, где кандидатуры единороссов-одномандатников лишь предстоит согласовать, он воздержался.

Бахметьев много лет отработал на Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК). Затем он около двух лет руководил администрацией Магнитогорска, после чего в 2016 году победил на выборах в Госдуму. По сравнению с Металлургическим одномандатным округом, где согласована кандидатура действующего парламентария Владимира Бурматова, Магнитогорский считается гораздо более предсказуемым. Там кампания уже стартовала.