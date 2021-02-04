04 февраля 2021
03 февраля 2021

В пермских министерствах ждут отставки руководителей

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание правительства. Пермь, заседание правительства пермского края
Источник: в пермских министерствах ждут отставки членов команды экс-губернатора Максима Решетникова Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU
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Перестановки в правительстве Пермского края

Подчиненные пермских министров, которые были назначены при прежнем губернаторе Максиме Решетникове, ждут отставки своих руководителей в ближайшее время. Об этом URA.RU рассказал источник в краевой администрации. Он пояснил, что неожиданная отставка главы минсельхоза Оксаны Бредневой только усилила подобные ожидания.

«Тут изначально [до формирования в ноябре 2020 года нового состава правительства] говорили, что старая команда не задержится. А тут сначала [министр связи Игорь] Никитин ушел, сейчас вот Бреднева. Поэтому тенденция понятна», — рассказал URA.RU инсайдер.

Другой собеседник, знакомый с ситуацией, пояснил, что, якобы, министров из команды Решетникова сразу предупредили о возможной отставке. «Их оставили, потому что не найдена хорошая замена. Но и не удерживает их никто, как говорят некоторые», — пояснил URA.RU инсайдер.

Источник URA.RU в администрации губернатора пояснил, что нет никакой тенденции по избавлению от тех, с кем работал Максим Решетников. Он отметил, что Бреднева ушла исключительно по собственному желанию, поскольку решила вновь заняться бизнесом. В пресс-службе краевой администрации от комментариев воздержались.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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