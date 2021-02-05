Инсайд: глава Росгвардии ХМАО переезжает в Тюмень

Федоткин возглавляет Росгвардию в ХМАО со времени основания ведомства Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Начальник управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по ХМАО Евгений Федоткин покидает свой пост и отправляется на службу в другой регион. Об этом URA.RU рассказали собственные источники в силовых структурах.

«Там будет ротация определенная. Федоткин уезжает в Тюмень, пока точно не понятно на какую должность и кто возглавит Росгвардию в ХМАО, но якобы принципиально вопрос уже решен», — добавил источник.

В пресс-службе Росгвардии ХМАО не ответили на сообщения журналиста URA.RU и телефонные звонки. В региональном управлении Росгвардии по Тюменской области информацию агентства комментировать не стали. Тем не менее, инсайдер в тюменском силовом ведомстве подтвердил, что слышал о скором приезде Федоткина, но собеседник затруднился ответить на вопрос о том, в качестве кого.

Федоткин пришел на службу в управление Росгвардии по ХМАО в 2016 году. До этого времени, с 1994 по 2016 годы, проходил службу в Нижневартовском и Сургутском ОМОНе, сделав карьеру от командира оперативного взвода до командира ОМОНа. Родился Федоткин 13 июля 1972 года, он выпускник Ачинского военного авиационного училища. Позже получил еще два высших образования, окончив Тюменский юридический институт МВД России и Российскую академию государственной службы при Президенте РФ.

Ранее URA.RU писало, что Федоткин не раз находился в служебных командировках на территории Северо-Кавказского региона. За мужество и самоотверженность, проявленные в борьбе с незаконными вооруженными формированиями, он награжден государственными наградами.