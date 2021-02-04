04 февраля 2021
03 февраля 2021

Часть жителей ХМАО получит специальную выплату

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО ветеранам ВОВ выплатят 15 тысяч рублей Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В ХМАО ветераны Великой Отечественной войны получат единовременную выплату в размере 15 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали в департаменте общественных и внешних связей.

«Данная выплата приурочена к памятной дате — 76 годовщине Победы. Выплата в размере 15 тысяч рублей будет предоставлена 4 тысячам 733 ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны», — сообщили в департаменте.

В департаменте добавили, что такую же выплату получат награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и неработающие пенсионеры из числа узников концлагерей. При этом труженики тыла получат выплату в размере 10 тысяч рублей. А вдовы погибших инвалидов и участников войны получат 5 тысяч рублей.

Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО оплатят ремонт в квартирах жителей. Получить субсидии на ремонт квартиры смогут участники Великой Отечественной войны.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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