Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) подшутил над бывшей возлюбленной Анастасией Решетовой, начавшей вокальную карьеру. Видео он опубликовал в Instagram.
На кадрах Тимати едет на машине по Майами, из колонок играет дебютная песня Решетовой «Исчезни». В ней Решетова обращается к мужчине, с которым ей «стало тесно». Тимати подпевает, а затем обращается к бывшей возлюбленной. «Все, Настюх, пока», — говорит Тимати, убавляя звук из колонок.
Тимати и Решетова расстались осенью 2020 года. Они решили сохранить хорошие отношения из-за общего сына. Позднее их заметили в Дубае, где они проводили совместный отпуск, из-за чего начали появляться слухи о воссоединении пары.
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