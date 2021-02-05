Тимати оценил вокальный дебют Решетовой. «Настюх, пока»

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Торжественное открытие Второго всемирного боксерского форума. Екатеринбург, куйвашев евгений, тимати, юнусов тимур
Тимур Юсунов пошутил над треком Анастасии Решетовой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) подшутил над бывшей возлюбленной Анастасией Решетовой, начавшей вокальную карьеру. Видео он опубликовал в Instagram.

На кадрах Тимати едет на машине по Майами, из колонок играет дебютная песня Решетовой «Исчезни». В ней Решетова обращается к мужчине, с которым ей «стало тесно». Тимати подпевает, а затем обращается к бывшей возлюбленной. «Все, Настюх, пока», — говорит Тимати, убавляя звук из колонок.

Тимати и Решетова расстались осенью 2020 года. Они решили сохранить хорошие отношения из-за общего сына. Позднее их заметили в Дубае, где они проводили совместный отпуск, из-за чего начали появляться слухи о воссоединении пары.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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