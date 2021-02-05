05 февраля 2021

В Минэнерго объяснили рост стоимости бензина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рейд по АЗС со специалистами из лаборатории энергоэффективности. Курган, бензин, топливо, азс, заправка автомобиля
Цены на бензин выросли из-за индексации акцизов на нефтепродукты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Цены топлива на АЗС в начале 2021 года выросли из-за индексации акцизов на нефтепродукты. Об этом сообщили в Министерстве энергетики РФ.

«Наблюдаемый рост в розничном сегменте объясняется разовой плановой индексацией акцизов с 1 января 2021 года», — передает ТАСС заявление Минэнерго. В министерстве также отметили, что еще одной причиной стало накопившееся отставание темпов роста цен на заправках от инфляции в прошлом году.

По словам экспертом Минэнерго, повышение цен на АЗС останется в пределах годовой инфляции. Сдержать рост позволит наращивание объемов производства НПЗ и увеличение объемов отгрузки топлива на внутренний рынок России.

По данным Росстата, в течение прошлой недели бензин, в среднем по России, подорожал на 22 копейки. В Хабаровске автомобилисты столкнулись с дефицитом бензина и дизельного топливо. На заправках образовались длинные очереди, а перекупщики начали продавать бензин по 100 рублей за литр.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...