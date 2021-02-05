В Минэнерго объяснили рост стоимости бензина

Цены топлива на АЗС в начале 2021 года выросли из-за индексации акцизов на нефтепродукты. Об этом сообщили в Министерстве энергетики РФ.
«Наблюдаемый рост в розничном сегменте объясняется разовой плановой индексацией акцизов с 1 января 2021 года», — передает ТАСС заявление Минэнерго. В министерстве также отметили, что еще одной причиной стало накопившееся отставание темпов роста цен на заправках от инфляции в прошлом году.
По словам экспертом Минэнерго, повышение цен на АЗС останется в пределах годовой инфляции. Сдержать рост позволит наращивание объемов производства НПЗ и увеличение объемов отгрузки топлива на внутренний рынок России.
По данным Росстата, в течение прошлой недели бензин, в среднем по России, подорожал на 22 копейки. В Хабаровске автомобилисты столкнулись с дефицитом бензина и дизельного топливо. На заправках образовались длинные очереди, а перекупщики начали продавать бензин по 100 рублей за литр.
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