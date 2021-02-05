Минсельхоз ожидает падения цен на две категории продуктов

В России упадут цены на овощи и фрукты. Это произойдет после поступления нового урожая и снижения доли импорта. Об этом заявили в пресс-службе Минсельхоза.
«Снижение цен на овощи и фрукты ожидается по мере поступления на рынок нового урожая и снижения доли импорта», — цитирует министерство телеканал 360.
При этом подорожание указанных продуктов в январе объяснили сезонностью и уменьшением запасов урожая. Также на стоимости сказывается рост доли импортных товаров на рынке РФ. В Минсельхозе подчеркнули, что в целом ситуация на продовольственном рынке соответствовала сезонным тенденциям. В настоящее время скачкообразного повышения цен не ожидается.
Ранее доцент кафедры экономической теории и прикладной экономики Финансово-экономического института ТюмГУ Иван Виков заявил URA.RU, что в России может возникнуть дефицит и рост цен на товары, если государство не будет принимать меры по регулированию стоимости. Он предположил, что одним из первых продуктов, который подорожает, станет гречка. Стоимость импортных товаров же определяется курсом валют. Цены на них сдерживать возможно с помощью сокращения или обнуления пошлин.
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