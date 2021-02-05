Экономист: Россию ждет рост цен и дефицит в магазинах

Иван Вилков рассказал, как можно сдержать цены на импортные товары Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

В России может возникнуть дефицит и рост цен на товары, если государство не будет принимать меры по регулированию стоимости. Таким мнением с URA.RU поделился доцент кафедры экономической теории и прикладной экономики Финансово-экономического института ТюмГУ Иван Виков.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что в кабмин на данный момент не видит необходимости продлевать соглашения по стабилизации цен на сахар и масло. Окончательное решение по этому вопросу примут в марте этого года.

«Цены определяются соотношением спроса и предложения. Если будет нехватка предложения, то будет рост цен», — сказал Вилков. Он отметил, что на мировых рынках цены на продукты серьезно выросли, поэтому стимулы продавать на экспорт стал еще выше. Эксперт объяснил, что, когда компании продают на экспорт, возникает определенный недостаток на российском рынке, в следствии этого цены растут. Экономист предположил, что одним из первых продуктов, который подорожает станет гречка. Стоимость импортных продуктов же определяется курсом валют. Цены на них сдерживать возможно с помощью сокращения или обнуления пошлин, сказал доцент.

Вилков подчеркнул, что цены выросли не только на продукты, но и на ряд других товаров. В частности речь идет о мебели, в связи с подорожанием ДСП. Он считает, что если рост цен начнет набирать оборот, то будут принимать меры по их сдерживанию. В первую очередь экономист связал это с тем, что президент РФ Владимир Путин объявил курс на социальное государство, где предполагается и поддержка малоимущих слоев населения. Также экономист предположил, что производители не будут рисковать и резко увеличивать стоимость товаров

Экономист, член генсовета «Деловой России» Антон Любич, считает, что нет существенного эффекта от регулирования цен. «После отмены данной меры цены продолжат расти», — сказал эксперт. По его словам, рост будет наблюдаться в тех позициях, где есть предпосылки, например — пшеница. Резкого взлета цен экономист не ожидает.

Ранее Решетников отметил, что после заморозки цены на сахар и масло стабилизировались. Он считает, что рост стоимости продуктов может создать риски для макроэкономической стабильности и доходов населения, передает « Федеральное агентство новостей ». Экономический обозреватель Юрий Пронько считает, что регулирование цен может привести к еще большим проблемам в экономике, пишет « Царьград ».