Произошла массовая драка с участием Дацика и блогера Тарасова. Видео

На пресс-конференции, посвященной боксерскому шоу «Короли ринга», произошла массовая драка с участием спортсменов и блогеров. Как сообщили URA.RU очевидцы, в потасовке участвовали боец, националист Вячеслав Дацик, стронгмэн Михаил Кокляев, блогеры Артем Тарасов и Артем Фишер.
Судя по видео, снятым очевидцами, конфликт начался с выступления Артема Фишера. Тот обратился к Дацику: «Я видел твои бои, я считаю, что ты мешок. Я не знаю, что ты забыл в этом боксе, в этом спорте». В этот момент за Дацика вступился его тренер Артем Лысый со словами: «Ты сам боец вообще?» Он пнул стул в сторону Фишера, после чего завязалась драка.
В потасовке участвовало около десяти человек. На записях видно, как в зале появились люди в полицейской форме и вывели нарушителей порядка.
Турнир «Короли ринга» пройдет в концертном зале «Вегас Сити Холл» 20 февраля. В главном бою встретятся боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави). Кроме того, состоятся бои между скандальным бойцом MMA с криминальным прошлым Вячеславом Дациком и чемпионом Африки по кикбоксингу Тайсоном Дижоном, бывшим регбистом Денисом Вильдановым и самбистом Максимом Новоселовым. Видеоблогер Артем Тарасов будет биться с Михаилом Кокляевым.
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