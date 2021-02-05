05 февраля 2021

Зеленский будет наказывать за бизнес в Крыму и Донбассе

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, зеленский владимир
На Украине будут вводить санкции против тех, кто ведет бизнес в Крыму и на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

На Украине будут вводить санкции против тех, кто ведет бизнес в Крыму и на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Все те, для кого бизнес с этими территориями [Крымом и Донбассом] является нормой, те, для кого поддерживать связи с незаконными формированиями и псевдоструктурами на этих территориях является нормой, все они составляют угрозу Украине. А значит, страна будет с ними бороться», — заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале. Он также отметил, что будет применять любые законные способы «для нейтрализации подобных угроз».

Ранее стало известно, что в Верховной Раде готовятся инициировать процедуру импичмента президента Украины Владимира Зеленского. С соответствующим предложением выступили депутаты партии Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа — За жизнь». При этом отставку Владимира Зеленского поддерживают 50% граждан страны.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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