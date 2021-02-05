Зеленский будет наказывать за бизнес в Крыму и Донбассе

На Украине будут вводить санкции против тех, кто ведет бизнес в Крыму и на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Все те, для кого бизнес с этими территориями [Крымом и Донбассом] является нормой, те, для кого поддерживать связи с незаконными формированиями и псевдоструктурами на этих территориях является нормой, все они составляют угрозу Украине. А значит, страна будет с ними бороться», — заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале. Он также отметил, что будет применять любые законные способы «для нейтрализации подобных угроз».
Ранее стало известно, что в Верховной Раде готовятся инициировать процедуру импичмента президента Украины Владимира Зеленского. С соответствующим предложением выступили депутаты партии Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа — За жизнь». При этом отставку Владимира Зеленского поддерживают 50% граждан страны.
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