Зеленскому готовят импичмент

Оппозицию возмутило решение Владимира Зеленского ввести санкции в отношении трех украинских телеканалов Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

В Верховной Раде готовятся инициировать процедуру импичмента президента Украины Владимира Зеленского. С соответствующим предложением выступили депутаты партии Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа — За жизнь».

«Фракция „Оппозиционная платформа — за жизнь“ в Верховной раде инициирует импичмент президенту Украины», — сообщает ТАСС. Поводом послужило недавнее постановление Зеленского о введении санкций в отношении телеканалов NewsOne, «112 Украина» и ZIK за, якобы, проросийскую риторику.

Ранее Владимир Зеленский подписал постановление о введении ограничительных мер в отношении нескольких украинских телеканалов и медиакомпаний. В частности экономические санкции затронули компании «Новости 24 часа», «Новые коммуникации», «Лидер ТВ» и другие.

«Мы будем идти правовым путем везде и во всем, демонстрируя то, что мы хотя бы остатки правового государства в Украине сохраним», — заявил в эфире телеканала NewsOne Виктор Медведчук. По его словам, санкции в отношении телеканалов будут оспариваться, в том числе, в Европейском суде.