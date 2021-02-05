Глава Минфина заявил о преодолении экономического кризиса в РФ

Экономика России успешно преодолевает последствия «коронакризиса». Об этом заявил глава Минфина России Антон Силуанов.
Международное рейтинговое агентство Fitch сообщило о сохранении долгосрочного кредитного рейтинга России в иностранной валюте на инвестиционном уровне BBB со стабильным прогнозом. «Второе с начала года подтверждение суверенного кредитного рейтинга Российской Федерации является еще одним свидетельством успешного преодоления российской экономикой негативных последствий „коронакризиса“», — заявил Силуанов.
По словам главы Минфина, взвешенная бюджетная политика в сочетании с проводимым Банком России инфляционным таргетированием и режимом плавающего валютного курса обеспечила высокую устойчивость России перед лицом внешних шоков. Он также отметил, что в будущим кредитный рейтинг РФ может быть повышен из-за накопления фискальных резервов и устойчивого роста экономики.
Ранее стало известно, что российская экономика по итогам 2020 года упала на 3,1%. Это максимальный спад с кризиса 2009 года. При этом эта цифра стала намного оптимистичнее прогнозов, которые давало правительство РФ, российские и международные экономисты.
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