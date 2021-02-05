Дуров закрыл Telegram-каналы с данными силовиков и протестующих

Основатель Telegram Павел Дуров объявил о блокировке в мессенджере всех каналов с личными данными — как участников протестов, так и силовиков, судей, прокуроров и журналистов. Об этом Дуров написал в своем Telegram-канале.
По словам Дурова, в некоторых каналах публиковались не только личные данные, но и призывы к насилию. «Подобное использование Telegram прямо противоречит нашим правилам, которые запрещают публичные призывы к насилию. Принимая во внимание эмоциональный накал обстановки в России, мы тщательно анализировали ситуацию, не желая нанести вред поспешным решением», — написал Дуров. По его словам, правила будут применяться ко всем нарушителям, независимо от их политических взглядом.
Основатель мессенджера добавил, что подобные каналы не позволяют выпустить экстренное обновление Telegram для iOS. Компания Apple не дает на него одобрение.
Несанкционированные акции протеста в России прошли 23 и 31 января. Поводом для их организации считается арест блогера Алексея Навального.
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