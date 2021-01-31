Главное об акциях протеста в России к этому часу

В России продолжаются несанкционированные акции протеста в поддержку арестованного блогера Алексея Навального. URA.RU собрало главные новости о митингах к этому часу.
- В Санкт-Петербурге на Сенной площади участники несанкционированной акции подрались с представителями ОМОНа. В ответ сотрудники правопорядка применили слезоточивый газ.
- Также в Питере один из полицейских достал табельный пистолет и направил его в сторону толпы на Сенной площади.
- Рэпер Оксимирон (Мирон Федоров) был задержан в Санкт-Петербурге на несогласованной акции протеста. Позднее он был отпущен.
- В Москве полицейские задержали жену Алексея Навального Юлию. Она участвовала в несанкционированном митинге. Момент задержания попал на видео.
- Во время протестов в столице загорелся автомобиль сотрудников правоохранительных органов. По предварительным данным, причиной возгорания мог стать поджог или неисправность самой машины.
- Несколько сторонников Навального были задержаны у СИЗО № 1 «Матросская тишина» в Москве. В этом изоляторе содержится арестованный блогер.
- В МВД сообщили, что в акциях в Москве приняли участие около двух тысяч человек.
- По всей России число задержанных на несогласованных акциях превысило 3 000 человек, сообщает «ОВД-Инфо».
- У Пушкинской площади в Москве загорелся мужчина. Его спасли сотрудники МВД. Он был госпитализирован с ожогами.
- Тем временем в Екатеринбурге задержали около 60 человек, участвующих в незаконной акции. Такие цифры в разговоре с URA.RU озвучил представитель правозащитного медиа-проекта «ОВД-Инфо» в Екатеринбурге Сергей Зыков. При этом из предварительных данных областного министерства общественной безопасности (МОБ) следует, что задержаны 43 человека.
- В Кургане полиция привела первые данные о митинге в городе. По их информации, в несогласованной акции приняло участие 32 человека. Инсайдеры близкие к силовикам сообщили URA.RU, что в территориальные отделы полиции были доставлены 10 граждан.
- В Челябинске во время незаконной акции в поддержку блогера Алексея Навального полиция задержала 128 человек. Об этом URA.RU сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Юлия Сударенко.
Заявки на проведение акций 23 и 31 января штабы Навального не подавали. Поводом для организации несанкционированных протестов по всей стране считаются арест блогера Алексея Навального за нарушение условий испытательного срока, на котором он находился с 2015 года по делу «Ив Роше», а также его расследование о «дворце» в Геленджике, якобы он принадлежит главе РФ Владимиру Путину. Сам президент эту информацию опроверг, а бизнесмен Аркадий Ротенберг заявил, что является бенефициаром объекта. Ролик Навального, по данным Mediascope, посмотрели лишь три миллиона человек.
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