05 февраля 2021

Юристы: почему отчисление из вузов за акции протеста незаконно

© Служба новостей «URA.RU»
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Студенты УрФУ в экзаменационный период. Екатеринбург, экзамен, зачетная книжка, урфу, студенты, сессия
Отчисленным студентам советуют подать в суд и написать жалобу в Минобр Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Отчислять студентов из вузов за участие в несогласованных акциях протеста незаконно и нужно с этим бороться. Об этом в разговоре с URA.RU рассказала профессор кафедры трудового права НИУ ВШЭ, доктор юридических наук Марина Буянова.

«Это незаконные действия со стороны высших учебных заведений, потому что политические убеждения студентов и их учеба — никак не связанные друг с другом вещи. Однако в некоторых вузах есть „кодексы этики“ — документы, ограничивающие участие студентов во внутренних акциях. Но это распространяется только на внутривузовскую жизнь и не имеет никакого отношения к акциям в России», — пояснила она.

Эксперт также отметила, что в случае отчисления из-за участия в акциях нужно принимать все возможные меры. «Нужно подавать в суд на незаконные действия учебного заведения и жаловаться в Министерство образования», — сообщила Марина Буянова.

Однако перед тем, как подать в суд, нужно внимательно изучить все документы и обязательно делать все последовательно. Так считает адвокат международной правозащитной группы «Агора» Федор Сирош.

«Если официальная процедура была соблюдена, когда студента зачисляли, значит, и процедура его отчисления должна быть законной. Нужно смотреть документы и порядок, который установлен в вузе. И, если этот порядок нарушен, нужно обращаться в суд за защитой. В любом случае, перед этим обязательно смотреть документы отчисления. Ведь мотивировка, почему студента отчислили, может быть одна, а юридическая формулировка — другая», — рассказал специалист URA.RU.

Несогласованные акции протеста с участием студентов прошли по всей России в январе. Администрации нескольких российских вузов пообещали последствия за это. Поводом к протестам стало задержание и арест блогера Алексея Навального. Его приговорили к 3,5 года колонии, напоминают argumenti.ru.

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