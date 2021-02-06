Украина возобновила войну в Донбассе

ДНР обстреляли со стороны Украины Фото: Карина Ванеш © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

В Донецкой народной республике возобновились боевые действия по инициативе Украины. Территорию республики обстреляли впервые с июля 2020 года, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

«Огонь велся в направлении поселка Старомихайловка со стороны подконтрольного украинским властям города Красногоровка», — пишет «Донецкое агентство новостей». Тем самым военные нарушили режим прекращения огня. Обстрел начался в 10:05 по местному времени, пишут СМИ. Он велся снарядами 122 калибра, всего выпущено 12-16 штук, сообщает СМИ. Также стрелявшие применили боевые машины пехоты.

Режим прекращения огня действует в ДНР с 27 июля 2020 года. Однако в январе из республики поступила информация о ранении местного жителя, пишет RT. Также в январе из-за обстрела погиб один из донецких военных, напоминает телеканал 360. Позже глава МИД Украины Арсен Аваков заявил о резком обострении ситуации в ДНР.