Украина возобновила войну в Донбассе

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Краматорск. Бомбоубежище. Ополченец. Украина, автомат, солдаты, донецкая народная республика, днр, ополченец
ДНР обстреляли со стороны Украины Фото: Карина Ванеш © URA.RU
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Война на Украине

В Донецкой народной республике возобновились боевые действия по инициативе Украины. Территорию республики обстреляли впервые с июля 2020 года, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

«Огонь велся в направлении поселка Старомихайловка со стороны подконтрольного украинским властям города Красногоровка», — пишет «Донецкое агентство новостей». Тем самым военные нарушили режим прекращения огня. Обстрел начался в 10:05 по местному времени, пишут СМИ. Он велся снарядами 122 калибра, всего выпущено 12-16 штук, сообщает СМИ. Также стрелявшие применили боевые машины пехоты.

Режим прекращения огня действует в ДНР с 27 июля 2020 года. Однако в январе из республики поступила информация о ранении местного жителя, пишет RT. Также в январе из-за обстрела погиб один из донецких военных, напоминает телеканал 360. Позже глава МИД Украины Арсен Аваков заявил о резком обострении ситуации в ДНР.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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