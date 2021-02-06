Путин наградил две семьи из ХМАО и ЯНАО

Владимир Путин наградил семьи из УрФО медалями ордена «Родительская слава» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российский президент Владимир Путин наградил семьи из ХМАО и ЯНАО медалями. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Владимир Путин подписал указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации», — пишет портал президента. Семьям вручили медали ордена «Родительская слава». Такая награда выдается за заслуги в воспитании детей и укреплении института семьи. Орден учрежден в 2008 году.

Обладателями медалей стали Вера и Владимир Дружинины из ЯНАО. В ХМАО медали выдали Татьяне и Александру Козырь. Аналогичные награды получили еще две семьи, из Санкт-Петербурга и Кировской области.

Ранее Путин наградил благодарностью заместителя губернатора Свердловской области Азата Салихова. Также президент лично поздравил победителей конкурса «Учитель года», пишет телеканал 360.