В Гидрометцентре предупредили россиян о надвигающихся холодах

Температура в некоторых регионах России опустится ниже нормы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ближайшую неделю сразу в несколько регионов России придут холода. Температуры будут до 12 градусов ниже нормы, рассказал URA.RU научный руководитель и директор Гидрометцентра РФ, заслуженный метеоролог России Роман Вильфанд.

«Холодная погода будет характерна для среднего Урала, нижнего Поволжья, Оренбургской области, Кургана. Уже с понедельника температура будет ниже нормы на четыре-шесть градусов. К середине недели температура будет понижаться до 25-27 градусов. Днем около -15 градусов. До конца рабочих дней следующей недели повышения (температуры) ждать не стоит», — говорит Вильфанд.

Похожая ситуация ожидается в Москве. С понедельника температура в столице опустится на семь градусов ниже нормы. Позже столбик термометра опустится еще ниже, до -10-12 градусов. «Ночные температуры во вторник, среду будут до -30 градусов и днем -19. Это очень холодная погода», — уточнил метеоролог. Вильфанд объяснил, что центр циклона сейчас оказался в Западной Сибири. Из него и будет поступать очень холодный воздух, сформировавшийся в Карском море, на Новой Земле и Ямале.

Слова метеоролога URA.RU подтвердила кандидат географических наук, преподаватель Челябинского государственного университета, метеоролог и климатолог Екатерина Пестрякова. Она успокоила, сказав, что такие аномальные перепады температур периодически бывают. «Чем более высокая температура, тем более сильный заток полярного арктического воздуха потом. Синоптический период 7-8 дней обычно. Такие качели, что в Москве, что у нас (на Урале)», — объяснила Пестрякова.

Ранее Пестрякова заявляла, что после оттепели с дождем на Урале ночь будет очень холодной. Из-за этого жители региона столкнутся с гололедицей.