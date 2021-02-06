МИД России начал разоблачать Алексея Навального роликами в TikTok Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Российское министерство иностранных дел завело собственный аккаунт в TikTok. Там ведомство разоблачает высказывания блогера Алексея Навального.

«Не позволяйте себя обманывать», — подчеркивает МИД в каждом видео с Навальным в TikTok. В первых двух появившихся роликах речь идет о российской вакцине «Спутник V». В начале приводятся отрывки из видео Навального, где блогер нелестно высказывается о российской вакцине, ссылаясь на то, что ее не примут страны Запада и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). После этого МИД показывает ролики с похвалами от европейских коллег, содержание которых прямо опровергает слова Навального.

За час существования аккаунт набрал более 330 подписчиков и более 190 лайков. На каждом ролике почти по две тысячи просмотров. Однако комментарии под видео оказались негативными. Пользователи TikTok массово потребовали от МИДа освободить Навального.

Ранее по всей России прошли несанкционированные протесты за освобождение Алексея Навального. Блогера отправили за решетку за многократное нарушение испытательного срока после того, как он отбыл условное наказание по делу о мошенничестве.

6 февраля стало известно, что прокурор по делу Навального обзавелась собственной охраной. У блогера впереди еще дело о клевете на ветерана, заседание по которому пройдет 12 февраля, напоминает RT. Политолог Армен Гаспарян отметил, что на предыдущем заседании по этому делу Навальный вел себя по-хамски, пишет агентство Nation news.