В Санкт-Петербурге задержали Славу КПСС

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Концерт рэпера Гнойного в Доме Печати. Екатеринбург, рэпер гнойный, слава кпсс, машнов вячеслав
Рэпера задержали за участие в несанкционированной акции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Дело Алексея Навального

Рэпера Вячеслава Машнова, известного под псевдонимами «Гнойный» и «Слава КПСС», задержали за участие в несанкционированной акции. Об этом он написал в соцсетях.

«Задержали за участие в митинге! Еду в отделение, например», — написал Машнов в Twitter. Подробности задержания рэпер не сообщил.

Ранее во время незаконной акции в Санкт-Петербурге задержали коллегу Машнова, рэпера Мирона Федорова (Оксимирона). Однако, спустя несколько часов его отпустили без заведения протокола.

В России 31 января прошли несанкционированные акции протеста в поддержку арестованного блогера Алексея Навального. Заявки на проведения акций штабы блогера не подавали. Поводом для их организаций считаются арест и в дальнейшем суд на Навальным за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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