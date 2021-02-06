В Санкт-Петербурге задержали Славу КПСС

Рэпера Вячеслава Машнова, известного под псевдонимами «Гнойный» и «Слава КПСС», задержали за участие в несанкционированной акции. Об этом он написал в соцсетях.

«Задержали за участие в митинге! Еду в отделение, например», — написал Машнов в Twitter. Подробности задержания рэпер не сообщил.

Ранее во время незаконной акции в Санкт-Петербурге задержали коллегу Машнова, рэпера Мирона Федорова (Оксимирона). Однако, спустя несколько часов его отпустили без заведения протокола.

В России 31 января прошли несанкционированные акции протеста в поддержку арестованного блогера Алексея Навального. Заявки на проведения акций штабы блогера не подавали. Поводом для их организаций считаются арест и в дальнейшем суд на Навальным за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше».