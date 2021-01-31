Оксимирона задержали на акции в Санкт- Петербурге

Рэпера Оксимирона (Мирона Федорова) задержали на несогласованной акции протеста в поддержку блогера Алексея Навального в Санкт-Петербурге. Об этом пишет «Дождь».
Как сообщает издание, сейчас репера везут в отдел полиции №19 Выборгского района города. Сегодня у Оксимирона день рождения. Ему исполняется 36 лет.
Несогласованные митинги в поддержку блогера проходят в нескольких российских городах уже второй раз. Заявки на их проведение 23 и 31 января штаб Навального не подавал. Первые прошли 23 января в 129 городах. Полиция задержала более четырех тысяч человек. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова сообщила, что среди задержанных было около трехсот несовершеннолетних. В Следственном комитете РФ расследуют 21 уголовное дело, в том числе, о хулиганстве, применении насилия к полицейским и нарушении санитарно-эпидемиологических норм. Генпрокуратура РФ напоминает гражданам, что участие в незаконных мероприятиях, применение насилия и другие противоправные действия ведут к уголовной ответственности.
Блогер Алексей Навальный был задержан в аэропорту Шереметьево за многократные нарушения условий испытательного срока по «делу Ив Роше». ФСИН попросила заменить Навальному условный срок на реальный. Ежегодно такое решение принимается в отношении около 15 тысяч россиян. После ареста блогера вышел его фильм о «дворце» под Геленджиком, где утверждалось, что он имеет отношение к президенту РФ Владимиру Путину. Сам глава государства эти данные опроверг. 30 января бизнесмен Аркадий Ротенберг заявил, что является бенифециаром объекта. Ролик Навального, по данным Mediascope, посмотрели лишь три миллиона человек.
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