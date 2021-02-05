Германия разрабатывает механизм отключения «Северного потока-2»

Власти Германии рассматривают возможность применения «механизма отключения» газопровода «Северный поток — 2», если Россия будет оказывать давление на Украину. Механизм предполагает перекрытие подачи газа. Об это пишет немецкий журнал деловых новостей WirtschaftsWoche со ссылкой на источники.
«Этот механизм позволил бы приостановить подачу газа с немецкой стороны, если Россия попытается „шантажировать“ Украину сокращением поставок газа», — передает РИА «Новости» со ссылкой на статью. Это позволило бы сделать «практически невозможным» для Москвы использование «Северного потока — 2» в качестве рычага воздействия на Киев, считает МИД Германии.
При этом журналист агентства Bloomberg заявил, что с приходом нового правительства Германия совсем откажется от «Северного потока-2». По его словам, в сентябре в стране пройдут федеральные выборы, и Ангела Меркель покинет свой пост. «Она знает, что настанет момент, когда новое правительство консерваторов и „зеленых“ объявит очевидное: трубопровод вообще не стоило строить и в нем никогда не будет ничего, кроме воздуха», — сообщил журналист.
Ране стало известно, что судно «Фортуна» начало работы по возобновлению строительства газопровода «Северный поток-2». Первые санкции против трубопровода ввели в декабре 2019 года, тогда прокладку немедленно остановили. Спустя год работы возобновились. «Фортуна» уложила 2,6 километра труб в немецких водах. 19 января 2020 года США ввели ограничения против трубоукладчика и владельца судна — компании «КВТ-Рус», чтобы помешать строительству «Северного потока — 2». Кроме того, Европарламент потребовал от ЕС остановить строительство трубопровода из-за ареста блогера Алексей Навального. Европейские политики указали, что проект является одной из возможностей оказать дополнительное давление на российские власти.
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