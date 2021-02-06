Медведев поддержал украинскую оппозицию в борьбе с цензурой

Медведев обсудил с Медведчуком закрытие трех украинских телеканалов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев поддержал главу политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука в борьбе за цензуру. Они обсудили закрытие телеканалов в стране.

«Дмитрий Медведев в ходе телефонного разговора с главой политсовета партии „Оппозиционная платформа — За жизнь“ Виктором Медведчуком выразил поддержку усилиям, которые предпринимает украинская партия по недопущению введения цензуры против телеканалов NewsOne, „112 Украина“ и ZIK», — передает телеканал 360. Медведев и Медведчук пришли к мнению, что действия президента Украины Владимира Зеленского по закрытию ТВ противоречат европейским ценностям, о которых заявляют власти.

О введении санкции в отношении телеканалов стало известно 2 февраля после публикации распоряжения за подписью Зеленского. Согласно документу, ограничительные меры введены в отношении ООО «Новости 24 часа», «Новые коммуникации», телерадиокомпании «112-ТВ», «Лидер ТВ», «ТВ Выбор», «Ариадна ТВ» и «Новый формат ТВ». Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк уточнил, что санкции властей против телеканалов связаны с пророссийской позицией. Бывший глава Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина может потерять Мариуполь и Херсон из-за закрытия в стране оппозиционных телеканалов.