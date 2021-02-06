06 февраля 2021

Пушков призвал перестать ждать одобрения Запада. «Мы лишь признаем свою вторичность»

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Круглый стол в МИА
Пушков заявил, что Россию не должно волновать мнение Западной Европы и США Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Ожидание одобрения от Запада делает Россию вторичной. Об этом заявил сенатор от Пермского края Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Глава Европейской дипломатии Жозеп Боррель оценил вакцину «Спутник V» и поздравил Россию с успехом. «Мы постоянно ждем апробации с Запада, что в корне неверно. Тем самым мы принижаем себя и делаем мнение стран Запада критерием истины. А потом страшно возмущаемся, что они нам читают лекции. Так мы сами их к этому приглашаем», — ответил Пушков на поздравление Борреля.

Сенатор подчеркнул, что страны Западной Европы и США показали такие результаты в борьбе с коронавирусом, что России их мнение должно быть интересно в последнюю очередь. По словам Пушкова, необходимо прекратить постулировать превосходство Запада. «Тем самым мы лишь признаем свою вторичность», — добавил политик.

Ранее Пушков прокомментировал заявление главы НАТО Йенса Столтенберга о готовности реагировать на «агрессивные действия» России. По его словам, в мире слишком мало желающих следовать правилам, которые были основаны в трех-четырех западных столицах.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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