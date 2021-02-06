Министерство по чрезвычайным ситуациям России (МЧС) завело аккаунты в сервисах для создания коротких видео TikTok и Likee. На своих страницах в социальных сетях сотрудники федерального ведомства будут популяризировать культуру безопасности среди граждан.
«Популяризация культуры безопасности среди населения — одна из основных задач МЧС России. Для ее реализации ведомство активно использует социальные сети и мессенджеры. К действующим площадкам для взаимодействия с населением добавились еще две: TikTok, Likee», — сообщили в пресс-службе МЧС.
На площадках соцсетей сотрудники ведомства будут публиковать челленджи, трюки от спасателей, видео с мест происшествия от первого лица, а также видеопамятки, лайфхаки, стихи и песни МЧС. На момент публикации материала на аккаунте ведомства в TikTok было опубликовано четыре ролика. На страницу МЧС подписались 1664 пользователя.
Ранее свою страницу в TikTok завело российское Министерство иностранных дел. В коротких роликах МИД разоблачает высказывания блогера Алексея Навального. Официальный представитель министерства Мария Захарова утверждает, что ведомство не гонится за модой, а просто ведет информационную работу на новой площадке, пишет «
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